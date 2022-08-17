Вышиванка и оселедец: Усик в казацком образе пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Джошуа

Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в эффектном наряде посетил финальную пресс-конференцию в преддверии боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

Обладатель титулов IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик появился на последней пресс-конференции перед вторым поединком против Энтони Джошуа в национальном украинском наряде.

На медиа-мероприятие боксер пришел в традиционном казацком образе. Дополнил необычный стиль Саши казацкий оселедец на его голове. Получилось очень ярко и патриотично.

Фото: Associated Press

Вашему вниманию полное видео финальной пресс-конференции с участием украинского и британского боксеров.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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