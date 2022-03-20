Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вышла на матч с сине-желтым флагом: украинская арбитр дебютировала в женской Серии А (видео)

Дата публикации
Просмотры
3867
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вышла на матч с сине-желтым флагом: украинская арбитр дебютировала в женской Серии А (видео)

Associated Press

Монзуль приступила к работе в Италии.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль провела матч женской итальянской Серии А "Интер" – "Сампдория" как главный рефери.

На футбольное поле 40-летняя украинка вышла завернутой в украинское знамя.

Сам же матч завершился победой "Интера" – 4:3.

После начала войны в Украине Монзуль уехала в Италию и получила предложение работать на матчах женской Серии А.

Читайте также:

Поддержка во Франции: клуб Лиги 1 вобрался в цвета флага Украины (фото)

Игроки "Динамо" приобрели автомобиль для разведывательного батальона ВСУ

Дэвид Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове (фото)

Следующая публикация