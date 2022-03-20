Вышла на матч с сине-желтым флагом: украинская арбитр дебютировала в женской Серии А (видео)

Вышла на матч с сине-желтым флагом: украинская арбитр дебютировала в женской Серии А (видео)

Монзуль приступила к работе в Италии.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль провела матч женской итальянской Серии А "Интер" – "Сампдория" как главный рефери.

На футбольное поле 40-летняя украинка вышла завернутой в украинское знамя.

Екатерина Монзуль отработала матч женской Серии А между Интером и Сампдорией.



Интер победил 4:3.



pic.twitter.com/DdLqIzCgOz — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 20 марта 2022

Сам же матч завершился победой "Интера" – 4:3.

После начала войны в Украине Монзуль уехала в Италию и получила предложение работать на матчах женской Серии А.

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