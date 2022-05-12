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Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу

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Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу

Фото: eaf-armwrestling.com

Украинка Александра Головата добыла в борьбе "золото" на чемпионате Европы по армреслингу среди юниорок, который длился в столице Румынии Бухаресте.

Александра Головата торжествовала в соревнованиях на левую и правую руку. На церемонию награждения украинка поднялась с сине-желтым флагом, на котором был изображен Тарас Шевченко.

Об этом сообщает сообщает sport24.ua.

Также на флаге была написана знаменитая фраза Шевченко: "Боритесь — поборете. Вам Бог помогает".

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Напомним, что сборная Украины продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021. В копилке "сине-желтых" уже 110 случаев.

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