Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу

Украинка Александра Головата добыла в борьбе "золото" на чемпионате Европы по армреслингу среди юниорок, который длился в столице Румынии Бухаресте.
Александра Головата торжествовала в соревнованиях на левую и правую руку. На церемонию награждения украинка поднялась с сине-желтым флагом, на котором был изображен Тарас Шевченко.
Об этом сообщает сообщает sport24.ua.
Также на флаге была написана знаменитая фраза Шевченко: "Боритесь — поборете. Вам Бог помогает".
Напомним, что сборная Украины продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021. В копилке "сине-желтых" уже 110 случаев.
Читайте также:
Голы дебютантов принесли сборной Украины победу в первом поединке 2022 года
Женская сборная Украины U-19 начала второй этап отбора на Евро-2022 по разгромному поражению
Украинец Крутых обыграл эксшостую ракетку мира на старте турнира ATP в Германии