Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу

Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу

Украинка Александра Головата добыла в борьбе "золото" на чемпионате Европы по армреслингу среди юниорок, который длился в столице Румынии Бухаресте.

Александра Головата торжествовала в соревнованиях на левую и правую руку. На церемонию награждения украинка поднялась с сине-желтым флагом, на котором был изображен Тарас Шевченко.

Об этом сообщает сообщает sport24.ua.

Также на флаге была написана знаменитая фраза Шевченко: "Боритесь — поборете. Вам Бог помогает".

Напомним, что сборная Украины продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021. В копилке "сине-желтых" уже 110 случаев.

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