Вышла на пьедестал с сине-желтым флагом: украинская легкоатлетка завоевала "серебро" на первом турнире 2022 года

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль на турнире Континентального тура World Athletics в итальянском Савоне.
Украинка приняла участие в беге с барьерами на 400 м и показала результат 55,61 с, подарившего "серебро" легкоатлетке. Рыжикова проиграла итальянке Айомиди Фолорунсо 0,32 секунды.
Для Рыжиковой эти соревнования являются первым международным стартом в этом году.
"Я счастлива, что у меня есть возможность принять участие в соревнованиях. В следующий раз я буду выглядеть лучше, я обещаю", – написала Рыжикова после турнира в Instagram.
Напомним, что украинка Леся Цуренко сразится за место в основной сетке Открытого чемпионата Франции.
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