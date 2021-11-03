Выстрелил дублем: Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в поединке с "Аталантой" (видео)

Выстрелил дублем: Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в поединке с "Аталантой" (видео)

Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.

"Аталанта" и "Манчестер Юнайтед" расписали ничью в Бергамо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 2:2 .

В первом тайме команды обменялись голами - на 12-й минуте "Богиню" вывел вперед Иосиф Иличич, а перед самым свистком на перерыв Криштиану Роналду восстановил паритет.

На 56-й минуте "бергамаски" во второй раз в этой встрече повели в счете - отличился Дуван Сапата, однако удержать победу подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли. МЮ спас тот, от кого собственно и ждали подвига - в компенсированное время Роналду оформил дубль и принес "манкунианцам" ничью.

Отметим, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский провел весь поединок на скамейке для запасных.

В параллельном матче группы F испанский "Вильярреал" дома обыграл швейцарский "Янг Бойз" - 2:0 .

. После четырех туров МЮ и "Вильярреал" возглавляют квартет (у обоих - по 7 баллов). "Аталанта" (5 очков) - на третьей строчке. "Янг Бойз" - на последнем месте с тремя набранными пунктами.

В играх 5-го тура, которые состоятся 23 ноября, "бергамаски" на выезде сойдутся с "Янг Бойз", а подопечные Уле Гуннара Сульшера пожалують в гости к "Вильярреалу".

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