Выстрелил дублем: Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в поединке с "Аталантой" (видео)

Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.
"Аталанта" и "Манчестер Юнайтед" расписали ничью в Бергамо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 2:2.
В первом тайме команды обменялись голами - на 12-й минуте "Богиню" вывел вперед Иосиф Иличич, а перед самым свистком на перерыв Криштиану Роналду восстановил паритет.
На 56-й минуте "бергамаски" во второй раз в этой встрече повели в счете - отличился Дуван Сапата, однако удержать победу подопечные Джан Пьеро Гасперини не смогли. МЮ спас тот, от кого собственно и ждали подвига - в компенсированное время Роналду оформил дубль и принес "манкунианцам" ничью.
Отметим, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский провел весь поединок на скамейке для запасных.
- В параллельном матче группы F испанский "Вильярреал" дома обыграл швейцарский "Янг Бойз" - 2:0.
- После четырех туров МЮ и "Вильярреал" возглавляют квартет (у обоих - по 7 баллов). "Аталанта" (5 очков) - на третьей строчке. "Янг Бойз" - на последнем месте с тремя набранными пунктами.
- В играх 5-го тура, которые состоятся 23 ноября, "бергамаски" на выезде сойдутся с "Янг Бойз", а подопечные Уле Гуннара Сульшера пожалують в гости к "Вильярреалу".