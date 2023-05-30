"Выстреливаем себе в ногу": Свитолина разнесла запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина подвергла критике запрет украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с участием представителей России и Беларуси.

28-летняя теннисистка заявила, что это решение Министерства молодежи и спорта только вредит украинским аллетам. По ее мнению, вместо бойкота лучше бороться и побеждать спортсменов стран-агрессоров на спортивной арене.

"Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну.

Сейчас очень много видов спорта снова возвращают россиян и белорусов. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю позиции Минспорта. Они выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а это приказ.

У нас можно заморозить очки и вернуться спустя время, а вот в других видах спорта ситуация другая. Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно", – сказала Свитолина в комментарии Tribuna.com.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

После этого Правительство Украины запретило украинским спортсменам выступать на соревнованиях с участием атлетов из стран-агрессоров, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024. В ответ МОК осудил решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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