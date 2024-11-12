Выступал за национальную сборную: 22-летний футболист умер в результате автокатастрофы

Эквадорец Марко Ангуло больше месяца пробыл в коме.
Футболист клуба ЛДУ из Кито и сборной Эквадора Марко Ангуло умер в 22 года в результате тяжелых травм, полученных в автокатастрофе.
Траническую новость сообщила пресс-служба ЛДУ.
7 октября он попал в страшное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Сам Марко был срочно госпитализирован, врачи больше месяца боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Футболист пробыл в коме 35 дней и умер 11 ноября.
У Ангуло был перелом таза, правосторонний пневмоторакс, отек мозга, субдуральная гематома и внутреннее кровоизлияние.
На клубном уровне Марко успел поиграть за "Индепендьенте", в МЛС за "Цинциннати", а последним клубом в его карьере был ЛДУ из Кито. Также в его активе два матча за национальную сборную Эквадора.
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