Выступал за национальную сборную: 22-летний футболист умер в результате автокатастрофы

Футболист клуба ЛДУ из Кито и сборной Эквадора Марко Ангуло умер в 22 года в результате тяжелых травм, полученных в автокатастрофе.

Траническую новость сообщила пресс-служба ЛДУ.

7 октября он попал в страшное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Сам Марко был срочно госпитализирован, врачи больше месяца боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Футболист пробыл в коме 35 дней и умер 11 ноября.

У Ангуло был перелом таза, правосторонний пневмоторакс, отек мозга, субдуральная гематома и внутреннее кровоизлияние.

На клубном уровне Марко успел поиграть за "Индепендьенте", в МЛС за "Цинциннати", а последним клубом в его карьере был ЛДУ из Кито. Также в его активе два матча за национальную сборную Эквадора.

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