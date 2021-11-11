Выступала против режима Лукашенко: в Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу

Выступала против режима Лукашенко: в Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу

Александру Романовскую ждет суд.

В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую, ранее выставившую на аукцион золотую медаль, чтобы помочь репрессированным спортсменам.

Об этом сообщил в Facebook Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

Задержание было произведено согласно статье 24.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, а именно - "неподчинение законному распоряжению или требованиям должностного лица в исполнении им служебных полномочий".

Сначала Романовскую доставили в Партизанский РУВД Минска, а теперь она переведена в изолятор временного содержания. По информации Фонда спортивной солидарности, 11 ноября в Минске должен пройти суд над Романовской.

Кто такая Александра Романовская

25-летняя Романовская - белорусская фристайлистка, чемпионка мира по лыжной акробатике (2019), двукратная чемпионка зимней Универсиады (2019).

После выборов президента Беларуси в августе 2020 года Романовская активно выражала свою гражданскую позицию, выступая против режима Александра Лукашенко. Также она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы.

Ранее Романовская была уволена из национальной команды с формулировкой "за прогулы".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку