Бывший капитан и рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины Анатолий Тимощук, который выиграл суд против Украинской ассоциации футбола (УАФ), во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отметился очередным лицемерным заявлением.

Тимощук заверил, что выступает за мир в Украине и готов самостоятельно отказаться от всех наград и тренерской лицензии, которых лишила его УАФ, если это поможет восстановить мир.

В марте 2022 года УАФ вычеркнула Тимощука из истории украинского футбола за то, что он после начала полномасштабной войны России против Украины не прекратил работать в тренерском штабе питерского "Зенита" и не осудил действия государства-террориста.

Анатолия лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук пытался обжаловать лишение его футбольных регалий в Апелляционном комитете УАФ, но потерпел неудачу. После этого он обратился к CAS, который в ноябре этого года отменил решение украинских футбольных инстанций.

"Я выступаю за мир на родине. Хочу, чтобы все стороны сели за стол переговоров и нашли консенсус, который восстановит мир.

Если комитет считает, что мое отстранение, лишение регалий и тренерской лицензии поможет восстановить мир – я готов отказаться от всего самостоятельно.

Но как профессиональный спортсмен, как человек, для которого репутация в футболе больше, чем слова, я не позволю, чтобы меня использовали для политических манипуляций", – говорится в заявлении Тимощука, которое опубликовал CAS.

Напомним, Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины – 144 поединка в сине-желтой футболке.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Тимощука сроком на 10 лет. Ему запретили въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

В сентябре 2024 года Тимощук передал футболку "Зенита" со своим автографом на аукцион для помощи Курской области, где сейчас идет операция ВСУ.

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