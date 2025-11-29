- Дата публикации
Вывесили флаги России и СССР: "Динамо" отреагировало на позорное поведение фанатов "Омонии"
"Бело-синие" обратились в УЕФА, Ассоциацию футбола Кипра и ФК "Омония" из-за скандального инцидента.
Киевское "Динамо" выразило протест насчет поведения отдельных фанатов "Омонии" во время матча четвертого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.
Болельщики кипрского клуба на трибунах стадиона GSP в Никосии вывесили флаги России и СССР.
В ответ на это чемпион Украины обратился в УЕФА, Ассоциацию футбола Кипра и "Омонию".
"На стадионе были использованы символика и флаги страны-агрессора, что противоречит правилам безопасности и нормам поведения УЕФА.
Такие проявления создают недопустимую атмосферу на международных матчах и выходят за пределы спортивной этики. "Динамо" (Киев) ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК "Омония" надлежащей оценки ситуации и соответствующих мер, которые делают невозможным подобное поведение в будущем", – говорится в заявлении на официальном сайте киевского клуба.
Напомним, "Динамо" проиграло "Омонии" со счетом 0:2 и опустилось на 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.
Сразу после поражения на Кипре было объявлено об увольнении Александра Шовковского с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника "бело-синих" назначен Игорь Костюк, который возглавлял команду "Динамо" U-19.
Впереди киевлян ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским клубом "Ноа" (18 декабря).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.