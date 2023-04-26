Вывесили на трибунах эмблему "азовцев": еще один бразильский клуб поддержал "Мариуполь" (видео)

Также "Атлетико Паранаэнсе" во время матча Кубка страны показал видео, посвященное украинской команде.

"Атлетико Паранаэнсе" из бразильской Серии А выразил поддержку футбольному клубу "Мариуполь", который из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов был вынужден приостановить свои выступления в чемпионате Украины.

Во время матча 1/16 финала Кубка Бразилии ультрас бразильского клуба развернули баннер с эмблемой "азовцев" у себя на трибунах.

Фанаты "Атлетико Паранаэнсе" вывесили на трибунах баннер с эмблемой ФК "Мариуполь"

Также перед поединком "Атлетико Паранаэнсе" опубликовал в своих соцсетях промо инициативы команды "Бател" из третьего дивизиона чемпионата Бразилии.

Ранее клуб из города Гуарапуава, где крупнейшая украинская диаспора в Латинской Америке (около 75% населения украинского происхождения), объявил, что сменил название на "Мариуполь" и будет играть в цветах украинской команды, пока "азовцы" не смогут вернуться в родной город и возобновить выступления в чемпионате Украины.

"Год назад на Украину напали. Город Мариуполь был полностью разрушен. И команда мариупольского футбольного клуба прекратила свое существование.

Команда "Бател" сохранит мариупольский футбольный клуб. Она сменит свое имя, будет носить форму, цвета, флаги, пока клуб не сможет вернуться домой и спокойно играть. Сегодня мы начинаем игру на нашей арене, приветствуя "Мариуполь", – говорится в сообщении "Атлетико Паранаэнсе".

Во время игры Кубка Бразилии "Атлетико Паранаэнсе" также показал ролик в поддержку "Мариуполя" на табло домашнего стадиона.

Há um ano, а Ucrania foi invadida. A cidade de Mariupol foi полностью destruida. Ее в настоящее время в Мариуполе Futebol Clube deixou d'existir. pic.twitter.com/xwR2njfBY9 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 26 апреля, 2023

Напомним, полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

За обоими клубами закрепили места в высшем дивизионе чемпионата Украины на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

Накануне вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб попросил об отсрочке возвращения в украинскую Премьер-лигу на сезон-2024/2025.

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