Вывесили сине-желтый флаг: фанаты болгарского клуба устроили акцию в поддержку Украины

Ранее подобным жестом отличились болельщики "Ливерпуля".

Болельщики "Левски" выразили поддержку Украине на фоне возможного полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Фанаты болгарского клуба развернули флаг Украины во время матча местного чемпионата против "Локомотива" из Пловдива.

Сначала поклонники "Левски" прошлись маршем к стадиону, а затем на трибунах вывесили сине-желтое знамя.

фото — facebook.com/varnablue

Поединок завершился домашней победой "Левски" со счетом 2:1. Команда, фанаты которой поддержали Украину, с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионата Болгарии.

Ранее сообщалось, что фанаты английского "Ливерпуля" в поддержку Украины развернули сине-желтый флаг во время матча АПЛ, а в Финляндии посвятили Украине победу над россиянами в хоккейном финале на ОИ-2022.

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