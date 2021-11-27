Вывезли из Одессы три очка: "Десна" нанесла поражение "Черноморцу" в УПЛ

Команда Александра Рябоконя поднялась на шестую строчку чемпионата.
"Десна" обыграла "Черноморец" в выездном поединке поединка 16-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча в Одессе завершилась со счетом 0:1.
Победу черниговскому клубу принес точный удар Андрея Тотовицкого на 27-й минуте.
Украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи 16-го тура УПЛ
- "Десна" (24 балла) поднялась на шестое место в таблице УПЛ. "Моряки" (11 очков) остались на 13-й позиции.
- В 17-м туре внутреннего первенства "северяне" 5 декабря примут "Мариуполь", а одесситы на следующий день в гостях сыграют против "Днепра-1".
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