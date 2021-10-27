"Выйду на ринг убивать": Джошуа пригрозил сделать Усику больно в реванше

Британец жаждет возмездия за поражение в первом поединке.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа категорически высказался о предстоящем бое-реванше с Александром Усиком, отобравшим у него титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
"Я устал, черт возьми, проигрывать. С меня хватит! Я больше не хочу изучать сладкую науку. Нравится рефери мой стиль или нет, но Усик может оказаться на конвасе в следующем бою. Это война и я выйду на ринг убивать Усика.
Вот такое нужно настроение. Не нужно больше скромности. Все, что я думаю - война, убийство. Хочу выйти на ринг и сделать ему больно. Хочу унести его душу. Хочу заставить его сдаться", - сказал британец в интервью iFL TV.
Как сообщалось ранее, Джошуа активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируют на март 2022 года.
- В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
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