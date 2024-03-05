Вызвали игроков из России: боснийцы объявили заявку на матч плей-офф отбора Евро-2024 против Украины

Сборная Боснии и Герцеговины обнародовала заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против национальной команды Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер боснийцев Саво Милошевич включил в состав на поединок с украинцами четырех футболистов, которые выступают в России.

Вызов в боснийскую сборную из чемпионата государства-террориста получили Ренато Гойкович, Иван Башич (оба – "Оренбург"), Амар Рахманович ("Крылья Советов") и Саид Хамулич ("Локомотив").

Состав сборной Боснии и Герцеговины на матч против Украины

Вратари: Ибрагим Шехич ("Аль-Халидж", Саудовская Аравия), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр).

Защитники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрия), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Эльдар Цивич ("Ференцварош", Венгрия), Сеад Колошинац ("Аталанта", Италия), Анел Ахмедходжич ("Шеффилд Юнайтед" Англия), Адриан Баришич ("Базель", Швейцария), Даннис Хаджикадунич ("Гамбург", Германия), Ренато Гойкович ("Оренбург", Россия), Нихад Муякич ("Анкарагюджю", Турция).

Полузащитники: Раде Круньич ("Фенербахче", Турция), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудовская Аравия), Иван Башич ("Оренбург", Россия), Беньямин Тахирович ("Аякс", Нидерланды), Миралем Пьянич ( "Шарджа", ОАЭ), Денис Хусейнбашич ("Кельн", Германия), Харис Хайрандинович ("Касымпаша", Турция), Амар Рахманович ("Крылья Советов", Россия).

Нападающие: Эдин Джеко ("Фенербахче", Турция), Эрмедин Демирович ("Аугсбург", Германия), Харис Табакович ("Герта", Германия), Неманья Бильбия ("Зриньски"), Саид Хамулич ("Локомотив", Россия), Смайл Превляк ("Герта", Германия), Дал Варешанович ("Ризеспор", Турция).

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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