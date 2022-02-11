Взял номер отца: 11-летний сын Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Криштиану-младший присоединился к детской команде "красных дьяволов".

Старший сын форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, 11-летний Криштиану-младший, стал игроком академии "манкунианцев".

Мальчик подписал контракт с красными дьяволами и взял себе седьмой игровой номер, под которым в МЮ выступает его отец.

Фотографиями из презентации юного футболиста поделилась невеста пятикратного обладателя "Золотого мяча" Джорджина Родригеса.

"Вместе к нашим мечтам. Мама тебя любит", - написала Джорджина в Instagram.

Напомним, что ранее Криштиану-младший выступал за детскую команду "Ювентуса", где раньше играл его отец. После того, как летом прошлого года Роналду покинул Турин, его сын тоже простился с командой.

Криштиану и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года футболиста родилась двойня Ева и Маттео от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина Родригес родила их общую дочь Алану Мартину.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что скоро в семье Роналду будет пополнение. Джорджина Родригес ждет двойню от Криштиану.

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