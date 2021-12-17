Взял пример с Ракицкого: украинский футболист "Шахтера" перебрался в чемпионат России

Марк Мампасси продолжит карьеру в стране-агрессоре.

Защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси перешел в московский "Локомотив".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Отметим, что Мампасси родился в Донецке и является воспитанником академии "Шахтера", однако не провел ни одного поединка за первую команду "оранжево-черных".

В этом сезоне 18-летний украинец выступал в аренде за "Мариуполь". За приазовский клуб он отыграл 16 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Ранее в СМИ активно писали, что Мампасси может взять российское гражданство.

Сам Марк ранее в интервью признавался, что ему больше всего среди защитников "Шахтера" нравилась игра Ярослава Ракицкого, который в 2019 году покинул донецкий клуб ради питерского "Зенита".

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