Взяла только два гейма: Свитолина без шансов проиграла поединок в Индиан-Уэллсе

Взяла только два гейма: Свитолина без шансов проиграла поединок в Индиан-Уэллсе

Матч Элины длился немного больше часа.

Лучшая теннисистка Украины и седьмая в мировом рейтинге, Элина Свитолина не сумела пробиться в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В рамках четвертого круга соревнований 27-летняя украинка потерпела разгромное поражение от представительницы США — Джессики Пегула (24 место в рейтинге WTA и 19 — на соревнованиях, прим.). Дуэль, которая длилась час и восемь минут, завершилась со счетом 1:6, 1:6.

Отметим, что за это время Свитолина три подачи "на вылет", семь двойных ошибок и не оформила ни одного "брейка".

Таким образом, украинка, посеянная на этом турнире под четвертым номером, покинула турнир только после двух побед. На пути к 1/8 финала Свитолина победила сначала Терезу Мартынцова (Чехия) — 6:2, 7:5, а затем в сложнейшем противостоянии справилась с Сораной Кырстей (Румыния) — 4:6, 6:4, 7:6.

Поражение в этом матче означает, что шансы украинки квалифицироваться на Итоговый турнир серьезно уменьшились. Теперь многое будет зависеть от конкуренток, а не от самой Элины;

Следующим турниром Элины станут соревнования WTA 250 на Тенерифе, где она возглавит посев.

Добавим, что ранее соревнования покинули еще четыре украинки — Екатерина Козлова, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Турнир в Индиан-Уэллсе 2020 отменили из-за коронавируса ;

; Действующей победительницей является Бьянка Андрееску (Канада).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку