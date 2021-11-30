Взяла вдвое больше своего веса: украинская паралимпийка выиграла медаль Чемпионата мира по пауэрлифтингу

Лидия Соловьева в шестой раз в карьере добыла награду мирового первенства.
Лидия Соловьева принесла украинской сборной медаль Чемпионата мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев, который проходит в Тбилиси (Грузия).
43-летняя украинка завоевала бронзу в весовой категории до 50 килограммов. Она начала выступление с веса 102 килограммов, который успешно ей покорился. После этого Лидия заказала 105 килограммов и справилась с этим весом.
"Золото" мирового первенства завоевала египтянка Регаб Ахмед, серебряная награда - у британки Оливии Брум.
Tbilisi 2021 | Women's Up to 50kg | Group A | WPPO Championships | Paralympic Games
Последний день является Live сегодня! Who is going to win medals in women's up to 50kg category? Live results: https://bit.ly/3ebMy9U #Tbilisi2021 #ParaPowerlifting Paralympic GamesОпубликовано National Sports Committee for Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Понедельник, 29 ноября 2021 г.
- Для Соловьевой это уже шестая медаль на чемпионатах мира по пауэрлифтингу в личных турнирах. В 2006 году она выигрывала "золото" в весе до 40 кг.
- На Паралимпийских играх-2020 в Токио Соловьева стала четвертой, после чего объявила о завершении карьеры. Однако позже Лидия решила продолжить выступления и была вознаграждена за свои усилия.
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