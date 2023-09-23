Взяли реванш за поражение на ЧЕ: украинские волейболистки впервые победили в отборе на Олимпиаду-2024

Женская сборная Украины по волейболу обыграла команду Чехии в шестом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже.

Поединок завершился со счетом 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25) в пользу украинских волейболисток.

Для команды Ивана Петкова это первая победа в квалификации на ОИ-2024. Ранее наша сборная потерпела поражение от Китая, Сербии, Доминиканской Республики, Нидерландов и Канады.

Кроме того, "сине-желтые" взяли реванш у чешек за драматичное поражение в 1/8 финала чемпионата Европы-2023.

Благодаря победе над Чехией сборная Украины набрала первые три очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице группы А, обойдя команду Мексики. Лидируют с 12 баллами Сербия, Нидерланды и Доминиканская Республика.

В заключительном матче квалификации на ОИ-2024 украинские волейболистки сразятся с Мексикой (24 сентября, 05:00). Все поединки нашей группы проходят в Китае.

Напомним, участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборных, которые поделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

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