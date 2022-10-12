Взяли реванш за поражение на Евро: сборная Украины по футзалу одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу победила команду Нидерландов во втором матче квалификации на чемпионат мира 2024 года. Матч в латвийской Елгаве завершился со счетом 4:2 в пользу "сине-желтых".

В первом тайме украинцы быстро забили три гола - отличились Петр Шотурма (6-я минута), Игорь Корсун (10-я минута) и Даниил Абакшин (12-я минута). Однако нидерданцы на 14-й минуте ответили дублем Саида Бузамбу и сократили отставание до минимума.

Во второй половине встречи "Оранжевые" пытались сравнять счет, но так и не смогли этого сделать. В свою очередь, украинцы на последних секундах игры поставили победную точку - Корсун оформил дубль, поразив пустые ворота.

Таким образом, подопечные Александра Косенко выиграли второй матч подряд в отборе на мировое первенство. В своем первом поединке "сине-желтые" победили Косово со счетом 3:1.

Также отметим, что украинцам удалось взять реванш у Нидерландов за поражение на Евро-2022. Тогда в стартовом матче группового этапа украинская сборная уступила со счетом 3:2. Несмотря на ту неудачу, наша сборная вышла в плей-офф и в итоге заняла четвертое место на континентальном первенстве.

Сборная Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2024: турнирное положение

После двух сыгранных матчей Украина с 6 очками возглавляет свою группу отбора на ЧМ. Нидерланды занимают вторую строчку, имея 3 балла. Косово - на последнем месте с нулем в графе очков.

Следующий матч отбора на мировое первенство украинская сборная проведет 8 ноября против Косово.

В элитный раунд отбора выйдут 12 победителей групп, а также четыре лучшие вторые команды. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.

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