Взяли реванш за разгром в первом круге: "Динамо" одолело "Днепр-1" в центральном матче тура УПЛ

"Динамо" обыграло "Днепр-1" в центральном поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол столичный клуб забил в конце первого тайма. На 41-й минуте защитник днепрян Хайнер ошибся передачей у собственных ворот, Виталий Буяльский перехватил мяч и точно пробил в дальний угол.

Таким образом, подопечные Мирчи Луческу взяли реванш у днепровского клуба за разгромное поражение во 2-м туре чемпионата Украины со счетом 0:3.

После этого матча "Динамо" (33 очка) занимает четвертое место в УПЛ. "Днепр-1" (36 баллов) остается лидером чемпионата, но опустится на вторую строчку, если "Шахтер" сегодня наберет хотя бы очко в матче с "Кривбассом".

В следующем туре "бело-синие" 18 марта сыграют против "Зари", а команда Александра Кучера в тот же день встретится с "Вересом".

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