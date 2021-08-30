Взят рубеж в полсотни: Украина завоевала 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио

Взят рубеж в полсотни: Украина завоевала 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио

Наши спортсмены продолжают покорять столицу Японии.

Украина завоевала уже свою 50-ю медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Юбилейную награду для "сине-желтой" команды добыл легкоатлет Игорь Цветов.

Наш соотечественник стал вторым в беге на дистанции 100 метров. Теперь в активе "сине-желтых" на Играх в Токио 12 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Чтобы повторить свой рекорд Рио-де-Жанейро 2016 года, украинским паралимпийцам необходимо завоевать еще 67 наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, пловец Трусов принес Украине 12-е "золото" Паралимпиады-2020.

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