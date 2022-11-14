WADA требует дисквалифицировать российскую фигуристку Валиеву на четыре года из-за допинга: детали

Юная спортсменка рискует потери медали и призовые, а сборная страны-агрессора может не получить "золото" в командном турнире Олимпиады-2022.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за употребление допинга и аннулировать ее результаты, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

WADA обратилось к CAS с требованием признать 16-летнюю российскую фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и наказать ее дисквалификацией на четыре года с аннулированием всех результатов, начиная с 25 декабря 2021 года, когда она сдала положительный допинг-тест на чемпионате России.

Таким образом, у Валиевой могут отобрать титулы чемпионки России и Европы, а также выигранные призовые. Кроме того, россиян могут лишить "золота" Олимпиады-2022, которое сборная страны-агрессора с помощью Камилы завоевала в командных соревнованиях.

Награждение сборных по итогам командного турнира до сих пор не состоялось. Во время ОИ-2022 церемонию поставили на паузу из-за ситуации с допингом Валиевой.

Напомним, положительная допинг-проба Валиевой была взята 25 декабря 2021 во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля 2022 года (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония. Поэтому фигуристка была временно отстранена от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности. Впрочем, РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация – прим.) удалось достичь отмены отстранения юной фигуристки. CAS допустил Валиеву к личным соревнованиям, где она стала четвертой.

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