WBA назначила промоутерские торги на бой Усик – Дюбуа: как боксеры поделят гонорар

Украинец заработает в три раза больше, чем его соперник.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определила дату промоутерских торгов на поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Организация на своем официальном сайте сообщила, что торги состоятся 25 мая в Хьюстоне (США).

В понедельник, 15 мая, команды украинца и британца получили от WBA сообщение с деталями будущих торгов.

Минимальная сумма для получения прав на бой будет составлять один миллион долларов. Распределение гонорара составит 75% на 25% в пользу Усика.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA.

3 апреля Всемирная боксерская ассоциация официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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