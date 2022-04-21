WBC отказалась от проведения боев с участием всех россиян, кроме одного

WBC отказалась от проведения боев с участием всех россиян, кроме одного

Всемирный боксерский совет (WBC) запретил проведение боев на территории России, а также возможность для боксеров страны-агрессорки проводить титульные бои.

При этом российскому боксеру Артуру Бетербиеву (17-0, 17 KO) разрешили участвовать в боях из-за его канадского гражданства.

Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

"Мы не будем санкционировать никакие бои в России, и ни один гражданин России не будет бороться за титулы нашей организации.

Что касается Бетербиева, то он в Канаде уже 15 лет. Он живет в Канаде, его дети родились в Канаде, у него есть канадский паспорт и резидентство, канадская боксерская лицензия. Поэтому Совет WBC принял отдельное решение в данном случае. Мы верим в то, что делает мир, но мы также должны рассматривать конкретные случаи и добиваться верховенства справедливости.

Также у нас есть несколько (российских) серебряных чемпионов по версии WBC и они не могут защитить свой титул. Их переведут на перерыв", – цитирует Сулеймана Boxingscene.

Напомним, что организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

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