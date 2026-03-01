WBC приняла важное решение касательно боя Усика с кикбоксером Верховеном

Александр Усик / © Associated Press

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верховена как добровольную защиту титула украинцем.

"После тщательного рассмотрения Совет руководителей WBC принял решение о санкционировании добровольной защиты титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Александра Усика против легендарного чемпиона по кикбоксингу Рико Верховена.

На 63-й ежегодной конференции в Бангкоке, WBC предоставила чемпиону Усику право на добровольную защиту титула. Позже WBC получила петицию о санкционировании боя Усика против Верховена как добровольной защиты титула", — сообщается на официальной странице организации в Instagram.

Поединок между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы.

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.