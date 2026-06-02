WBC санкционировала следующий бой Усика: кто станет соперником украинца
Александра обязали провести поединок с немцем Агитом Кабайелом.
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против немца Агита Кабайела, который является обязательным претендентом на пояс WBC.
Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии Pro Box TV.
Поэтому именно Кабайел должен стать следующим соперником украинца, который в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза техническим нокаутом победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
"Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был биться против Кабала. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика.
Кстати, я улыбаюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно", — сказал Сулейман.
Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.
Также Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.
33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.
Усик также еще ни разу не проигрывал на профиринге. В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках.
