WBC санкционировала следующий бой Усика: кто станет соперником украинца

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против немца Агита Кабайела, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии Pro Box TV.

Поэтому именно Кабайел должен стать следующим соперником украинца, который в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза техническим нокаутом победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Реклама

"Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был биться против Кабала. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика.

Кстати, я улыбаюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно", — сказал Сулейман.

Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Реклама

Также Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Усик также еще ни разу не проигрывал на профиринге. В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что Кабайел выдвинул Усику жесткий ультиматум.

Реклама

Новости партнеров