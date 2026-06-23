WBC установила дедлайн Усику для организации чемпионского боя с Кабайелом

Александр Усик / © Associated Press

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Всемирный боксерский совет (WBC) установил дедлайн для обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обязательного претендента на пояс WBC Агита Кабаела по организации боя за звание чемпиона мира.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Если стороны до 30 июня не подпишут контракт на поединок, то организация назначит промоутерские торги, во время которых будет определяться организатор боя.

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Если Усик откажется от поединка с Кабайелом, то должен будет освободить чемпионский пояс WBC.

Отметим, что Кабайел после победного боя Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

В начале июня WBC санкционировала бой Усика с Кабайелом, обязав украинца провести поединок с немцем.

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33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Усик также еще ни разу не проигрывал на профиринге. В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что Кабайел выдвинул Усику жесткий ультиматум.

Также Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

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