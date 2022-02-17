WBO обязала абсолютного чемпиона мира защищать титулы в бою с Ломаченко — журналист

WBO обязала абсолютного чемпиона мира защищать титулы в бою с Ломаченко — журналист

Их дуэль может произойти в начале лета 2022 года.

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко, похоже, узнал имя следующего соперника.

Так, журналист Майкл Бенсон на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова промоутера Эдди Хирна, рассказал о том, что WBO официально приказала абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу провести титульную защиту против украинца.

"По словам Эдди Хирна, WBO официально обязала Джорджа Камбососа провести защиту титулов WBA, WBC (Franchise), WBO и IBF в бою с Василием Ломаченко. Хирн заявил, что он все еще пытается устроить бой Камбососа против Дэвина Хейни", — написал Бенсон.

Отмечается, что бой между Камбососом и Ломаченко может произойти 5 июня.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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