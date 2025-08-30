WBO обязала Усика предоставить обновленное медицинское заключение из-за танцев на благотворительном вечере

Александр Усик / © Associated Press

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика предоставить обновленное медицинское заключение о своей травме и прогноз касательно сроков возвращения в ринг.

Как сообщает BoxingScene, причиной этого стало появление в Сети видео, где украинский боксер устроил зажигательные танцы во время благотворительного вечера, организованного им и его женой Екатериной для сбора средств в поддержку детей из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

Ранее Усик попросил отложить переговоры о бое с обязательным претендентом по линии WBO новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

Травму Александра из-за видео с его танцами также поставил под сомнение Дэвид Хиггинс, промоутер Паркера.

"Я на самом деле не видел медицинских выводов, но можно было бы предположить, что серьезная травма не позволила бы подобной активности. Насколько мне известно, все остается остается как и раньше. В боксе меня уже ничего не удивляет.

Джозеф просто хочет биться, и потому он ждет боя. Он сосредоточен, подготовлен и готов биться с кем угодно, где бы то ни было, и он только ждет этого шанса. Джозеф хотел бы выйти в ринг еще в этом году, как можно скорее", – сказал Хиггинс в комментарии для Sky Sports.

Отметим, что 24 июля WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Если Александр откажется биться с новозеландцем, то пояс WBO станет вакантным и украинец потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Усик попросил отложить переговоры о бое с Паркером из-за травмы. WBO пошла навстречу украинцу и предоставила ему отсрочку от переговоров, на какое именно время – неизвестно.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Паркер последний раз выходил в ринг в феврале этого года, когда во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Баколе. Сначала новозеландец должен был биться с Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.