WBO официально приняла решение по титулу Усика и назвала его следующий бой

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение по своему титулу, которым владеет абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик.

WBO удовлетворила запрос украинского боксера и предоставила ему отсрочку от переговоров по защите пояса против обязательного претендента новозеландца Джозефа Паркера.

WBO официально сообщила, что Александр получил отсрочку на 90 дней. Отсчет этого срока будет начинаться с 9 августа 2025 года.

Реклама

Также организация согласовала бой Паркера с временным чемпионом WBA британцем Фабио Уордли (состоятся 25 октября в Лондоне – прим.) и обязала Усика выйти в ринг против победителя этого поединка.

В случае отказа защищать титул или проведения промежуточных поединков украинский боксер потеряет пояс WBO, а следовательно перестанет быть абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Отметим, что 24 июля WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Александр попросил отложить переговоры о бое с Джозефом из-за травмы спины.

В конце августа WBO обязала Усика предоставить обновленное медицинское заключение после того, как по Сети разлетелось видео, где украинский боксер устроил зажигательные танцы во время благотворительного вечера, организованного им и его женой Екатериной для сбора средств в поддержку детей из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

Реклама

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.