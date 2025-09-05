WBO определилась с судьбой титула Усика: останется ли украинец абсолютным чемпионом мира

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Всемирная боксерская организация (WBO) не планирует в ближайшее время лишать абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика своего титула.

Соответствующее заявление сделал глава WBO Густаво Оливьери для World Boxing News.

По его словам, украинский боксер сохранит пояс минимум до конца 2025 года.

Реклама

Отметим, что 24 июля WBO обязала Усика провести защиту титула против обязательного претендента Джозефа Паркера. В случае отказа Александра биться с новозеландцем пояс стал бы вакантным и украинец лишился бы звания абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Усик попросил отложить переговоры о бое с Паркером из-за травмы спины. WBO пошла навстречу украинцу и предоставила ему отсрочку от переговоров, на какое именно время – неизвестно.

В конце августа WBO обязала Усика предоставить обновленное медицинское заключение после того, как по Сети разлетелось видео, где украинский боксер устроил зажигательные танцы во время благотворительного вечера, организованного им и его женой Екатериной для сбора средств в поддержку детей из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Реклама

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.