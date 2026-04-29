WBO запретила российскому боксеру защищать титул из-за войны РФ против Украины

В организации отказались предоставить статус титульного поединка, который пройдет на территории страны-террориста.

Дмитрий Бивол / © Associated Press

Всемирная боксерская организация (WBO) запретила российскому боксеру Дмитрию Биволу проводить защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил президент организации Густаво Оливьери, его слова передает The Ring.

В настоящее время Бивол владеет титулами WBO, WBA и IBF в полутяжелом весе. 30 мая россиянин проведет бой против немца Михаэля Эйферта, однако на кону будут стоять всего два из трех поясов чемпиона мира.

Поединок состоится на территории страны-террориста в Екатеринбурге. Именно поэтому в WBO решили отказать российскому боксеру в защите чемпионского титула.

Как сообщил президент WBO в письме The Ring, причина такого решения объясняется полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину.

В организации отказались предоставить поединку статус титульного, однако в то же время не будут лишать Бивола чемпионского пояса.

Как сообщает The Ring, на кону боя Бивол — Эйферт все же будут чемпионские пояса: WBA и IBF не выдвигали таких запретов, как это сделала WBO.

Ранее сообщалось, что российского боксера избили после победы в Турции.

