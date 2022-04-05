"We stand with Ukraine": чешский футбольный клуб проведет благотворительный аукцион для поддержки украинцев (фото)

"Славия" продает футболки, в которых играла в Лиге конференций.

Пражская "Славия" проведет благотворительный аукцион, чтобы поддержать украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за войны.

Об этом сообщается на официальном сайте чешского клуба.

"Славия" решила продать болельщикам футболки с надписью "We stand with Ukraine", в которых пражане выходили на матч против "Фенербахче" в Лиге конференций УЕФА. На них игроки оставили автографы.

Вырученные деньги отправят в разные фонды, которые оказывают помощь украинцам в Чехии. Автор наибольшей суммы получит приглашение в VIP-сектор "Славия".

Напомним, министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал лишить Россию членства в Международном олимпийском комитете и всех международных спортивных федерациях из-за развязавшейся полномасштабной войны против Украины.

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