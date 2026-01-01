- Дата публикации
"WhatsApp не лжет": ЛНЗ креативно объявил о подписании лидеров другого клуба УПЛ
Егор Твердохлиб и Артур Микитишин перешли из "Кривбасса" в черкасский клуб.
Черкасский ЛНЗ, который сенсационно стал "зимним чемпионом" УПЛ, подписал ведущих футболистов криворожского "Кривбасса" – украинских полузащитников Егора Твердохлиба и Артура Микитишина.
Об этих трансферах черкасский клуб сообщил у себя в соцсетях.
ЛНЗ презентовал новичков креативным видеороликом с участием известного журналиста и комментатора Виктора Вацка, который ранее анонсировал переход Твердохлиба и Микитишина в черкасский клуб.
"Артур, вставай, WhatsApp не лжет – мы в ЛНЗ", – с такими словами Твердохлиб будит Микитишина в ролике.
25-летний Твердохлиб выступал за "Кривбасс" с января 2024 года. За это время он провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.
22-летний Микитишин выступал за "Кривбасс" с сентября 2022 года с перерывом. В общей сложности он провел за криворожский клуб 71 матч, забил 6 голов.
Напомним, ЛНЗ отправился на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева имеют одинаковое количество очков с "Шахтером" (по 35), но опережают "горняков" благодаря победе (4:1) в очной встрече.
В первом матче после зимнего перерыва черкасская команда померяется силами с "Эпицентром". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о подписании нигерийского полузащитника Мустафы Якубу.
Напомним, в декабре "Шахтер" объявил о трансфере лидера ЛНЗ – нигерийского полузащитника Проспера Обаха.