"WhatsApp не лжет": ЛНЗ креативно объявил о подписании лидеров другого клуба УПЛ

Егор Твердохлиб и Артур Микитишин / facebook.com/fckryvbas

Реклама

Черкасский ЛНЗ, который сенсационно стал "зимним чемпионом" УПЛ, подписал ведущих футболистов криворожского "Кривбасса" – украинских полузащитников Егора Твердохлиба и Артура Микитишина.

Об этих трансферах черкасский клуб сообщил у себя в соцсетях.

ЛНЗ презентовал новичков креативным видеороликом с участием известного журналиста и комментатора Виктора Вацка, который ранее анонсировал переход Твердохлиба и Микитишина в черкасский клуб.

Реклама

"Артур, вставай, WhatsApp не лжет – мы в ЛНЗ", – с такими словами Твердохлиб будит Микитишина в ролике.

25-летний Твердохлиб выступал за "Кривбасс" с января 2024 года. За это время он провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.

22-летний Микитишин выступал за "Кривбасс" с сентября 2022 года с перерывом. В общей сложности он провел за криворожский клуб 71 матч, забил 6 голов.

Напомним, ЛНЗ отправился на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева имеют одинаковое количество очков с "Шахтером" (по 35), но опережают "горняков" благодаря победе (4:1) в очной встрече.

Реклама

В первом матче после зимнего перерыва черкасская команда померяется силами с "Эпицентром". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о подписании нигерийского полузащитника Мустафы Якубу.

Напомним, в декабре "Шахтер" объявил о трансфере лидера ЛНЗ – нигерийского полузащитника Проспера Обаха.