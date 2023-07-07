Wimbledon-2023: первая ракетка Украины в драматическом матче вылетела от чемпионки US Open-2019

Ангелина Калинина вела 5:2 в решающем сете, но не удержала победу.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина не смогла пробиться в третий круг Wimbledon 2023 года.

Во втором раунде 26-летняя уроженка Новой Каховки (№26 WTA) в сверхсложном матче проиграла экс-четвертой ракетке мира, Бьянке Андрееску из Канады (№50 WTA), которая также является победительницей US Open-2019.

Поединок завершился поражением нашей соотечественницы со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10). Теннисистки провели на корте 2 часа и 48 минут.

В третьей партии Калинина вела со счетом 5:2, но не смогла довести дело до победы, а проиграла матч на тай-брейке.

Отметим, что в прошлом году Ангелина впервые сыграла в основной сетке Уимблдона и также остановилась во втором круге.

Таким образом, Украину на Wimbledon-2023 остаются представлять три теннисистки – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк, которые прошли в третий круг.

Для нашей страны нынешний Уимблдонский турнир уже стал рекордным, ведь впервые в истории три украинские теннисистки одновременно вышли в 3-й раунд травяного мэйджора.

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