Wimbledon-2023: Свитолина и Цуренко прошли второй круг, первая ракетка Украины стартовала с победы

Все три украинки удачно провели свои матчи на Уимблдонском турнире.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко вышли в третий круг Wimbledon 2023 года. Тем временем первая ракетка Украины Ангелина Калинина выиграла свой стартовый матч на турнире.

Во втором раунде травяного мейджора Свитолина (№76 WTA) победила бельгийку Элизе Мертенс (WTA №28) – 6:1, 1:6, 6:1.

Матч длился один час и 22 минуты. Элина выполнила 3 подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Добавим, что в первом круге Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира, американку Винус Уильямс. В третьем раунде соревнований 28-летняя уроженка Одессы сыграет с представительницей США Софией Кенин.

Цуренко (№60 WTA) во втором круге Wimbledon-2023 победила чешку Екатерину Синякову (№32 WTA) – 6:4, 6:1.

Матч длился один час и 26 минут. Леся не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.

На старте турнира Цуренко обыграла американку Клэр Лю. В третьем круге соперницей 34-летней украинки станет румынка Ана Богдан.

Калинина (№26 WTA) в стартовом круге Wimbledon-2023 разобралась с испанкой Джессикой Боусас Манейро (№167 WTA) – 6:4, 6:3.

Матч длился один час и 28 минут. Калинина выполнила 3 подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге 26-летняя Ангелина сыграет против победительницы матча Анна Бондарь (Венгрия) – Бьянка Андрееску (Канада).

Основная сетка Wimbledon-2023 продлится с 3 по 16 июля.

Напомним, в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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