WTA вслед за ATP отказалась начислять рейтинговые очки за Wimbledon

Женская теннисная ассоциация (WTA) решила лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков за смещение российских и белорусских игроков.

Как и ATP, организация считает, что все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации.

Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

"Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, что все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию или препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран", — говорится в заявлении организации.

Турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне, тоже устранившие спортсменов стран-агрессоров, будут только оштрафованы. Очки останутся из-за того, что россияне и белорусы имеют альтернативу посредством участия на соревнованиях, которые состоятся параллельно.

Напомним, что Roland Garros ограничился лишь условными санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов.

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