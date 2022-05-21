WTA вслед за ATP отказалась начислять рейтинговые очки за Wimbledon

Женская теннисная ассоциация (WTA) решила лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков за смещение российских и белорусских игроков.
Как и ATP, организация считает, что все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации.
Об этом сообщается на официальном сайте WTA.
"Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, что все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию или препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран", — говорится в заявлении организации.
Турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне, тоже устранившие спортсменов стран-агрессоров, будут только оштрафованы. Очки останутся из-за того, что россияне и белорусы имеют альтернативу посредством участия на соревнованиях, которые состоятся параллельно.
Напомним, что Roland Garros ограничился лишь условными санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов.
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