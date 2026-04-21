"Я больше не буду молчать": украинская теннисистка разоблачила поддерживающих Путина звезд WTA

Александра Олейникова / © Facebook Федерации тениса Украины

Украинская теннисистка Александра Олейникова обратилась в Женскую теннисную ассоциацию (WTA), которая продолжает покрывать сторонников кремлевского диктатора Владимира Путина.

Наша соотечественница отметила, что первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и несколько российских спортсменок поставили "лайки" под видеообращением блогерки Виктории Бони со словами поддержки в адрес Путина.

Также Олейникова призвала WTA прекратить пытаться ее запугать из-за того, что она говорит правду.

"Это факт: Существует видео Виктории Бони, адресованное Владимиру Путину. Это тоже факт: Арина Соболенко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева, Софья Лансере и ряд других теннисисток поставили лайк под этим видео. Это может проверить кто угодно. В этом видео Виктория Боня говорит: "Владимир Владимирович (Путин), мы вас поддерживаем. Вы очень сильный политик". Она его поддерживает. Они это лайкают.

Именно так война становится "приемлемой". Не только с помощью оружия. Но и из-за молчания. Из-за одобрения. Из-за лайков. Так известные люди посылают миллионам сигнал: можно поехать в другую страну, убивать невинных людей и одновременно быть принятым обратно. Ты все равно останешься "своим". Твои любимые спортсмены будут тебя поддерживать. Они скажут тебе: "Путин — правильный лидер, за которым следует идти".

WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я привожу факты и говорю правду, я не нарушаю правила. Можете прекратить пытаться меня запугать — я вас не боюсь", — написала Олийникова на своей странице в Instagram.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину WTA запретила теннисисткам из РФ и Беларуси выступать под национальными флагами, но им все еще разрешено соревноваться в нейтральном статусе.

Напомним, недавно Олийникова успешно дебютировала за сборную Украины. Она обыграла польку Линду Климовичову в матчевой встрече квалификации Кубка Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" одержали досрочную победу и вышли в финальную стадию.