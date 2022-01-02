"Я буду играть здесь": один из самых дорогих футболистов мира признался, где собирается продолжить карьеру

"Я буду играть здесь": один из самых дорогих футболистов мира признался, где собирается продолжить карьеру

Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своем будущем.

Звездный форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд заинтриговал своими планами на будущее.

21-летний норвежец на новогодние праздники улетел в испанскую Марбелью. Там его узнали местные болельщики и спросили о его следующем клубе.

Ответ Холанда точно понравился испанским фанатам.

"Я буду играть здесь, в Испании", - передает слова Эрлинга издание As.

Отметим, что главными претендентами на Холанда называют мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону". Однако, скорее всего, нынешний сезон норвежский бомбардир завершит в составе "шмелей", а уже летом примет окончательное решение о своем будущем.

В нынешнем сезоне Холанд провел 11 матчей за "Боруссию" в Чемпионате Германии, забил 13 голов и сделал четыре результативных передачи.

Эрлинг является вторым самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt после форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Стоимость норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

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