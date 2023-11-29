"Я бы бросился на него и избил": легендарный Леннокс Льюис дал совет Фьюри на поединок с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о том, что должен делать в ринге обладатель титула WBC Тайсон Фьюри для победы над чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Разговор с 58-летним британцем цитирует обозреватель бокса Гарет Дэвис в интервью Boxing King Media.

"Я спросил у Леннокса Льюиса: "Что бы ты сделал с Усиком?" А он ответил: "Ты шутишь? Я бы бросился на него, избил и остановил". Именно так, по его мнению, Тайсон Фьюри должен поступить с Александром Усиком – быть агрессивным.

Не нужно работать вторым номером. Будь агрессивным, возьми его на мушку. Мы видели рабочий план, как агрессивный стиль хорошо работает против Усика в супертяжелом весе. Нужно следить за углами атак его левой руки, с помощью которой он проводит контратаки", – сказал Дэвис.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был именно Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

В послужном списке 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 35-летнего Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

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