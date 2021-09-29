"Я бы этого не допустил": легенда английского футбола возмутился действием Месси в поединке Лиги чемпионов

"Я бы этого не допустил": легенда английского футбола возмутился действием Месси в поединке Лиги чемпионов

Аргентинец удивил жертвами, на которые он пошел ради команды.

Легенда английского футбола Рио Фердинанд отреагировал на эпизод во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Манчестер Сити", когда во время исполнения штрафного удара "горожанами" звездный новичок парижан Лионель Месси лег на газон за стенкой, чтобы подстраховать ее при возможном ударе низом со стандарта.

"В тот момент, когда Маурисио Почеттино попросил Месси сделать это во время тренировки, кто-то обязан был зайти туда и сказать: "Нет, нет, нет, нет, с Лео Месси этого не случится". Нельзя так делать. Это неуважительно, я бы этого не допустил.

Если бы я был в этой команде, то сказал бы: "Нет, я лягу вместо тебя". Я бы не допустил, чтобы он так лежал за стенкой. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен испачкать свою футболку", - цитирует Фердинанда Daily Mail.

ПСЖ обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0 . Месси отметился в этой игре дебютным голом за парижан.

. Месси отметился в этой игре дебютным голом за парижан. Положение в квартете A после второго тура: ПСЖ - 4 очка, "Брюгге" - 4, "Ман Сити" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.

Поединки 3-го тура состоятся 19 октября: ПСЖ - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - "Ман Сити".

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