"Я бы наслаждался возможностью биться с ним снова": Джошуа желает провести третий поединок с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможность провести третий бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Британский боксер заявил, что с радостью согласился бы в третий раз выйти в ринг против украинца.

"Я дважды проиграл Усику. Я подвел многих людей, поэтому нормально воспринимаю критику. Я ее заслужил. Я всегда возлагаю на себя большие надежды, но Усик – действительно очень сильный соперник. Я бы однозначно наслаждался возможностью биться с ним снова.

А вот от попыток стать абсолютным чемпионом мира я окончательно отказался. Попытка стать "абсолютом" – это та еще головная боль. Так что я просто сосредоточусь на том, чтобы снова стать чемпионом, возьму один из четырех титулов.

Я получил много критики за слова, что мой приоритет зарабатывать максимум. Но что в этом плохого? Вот вы все, что здесь собрались. Вы ведь тоже здесь из-за денег. Так в чем тогда проблема? Я парень, который дерется за деньги. Поэтому деньги являются приоритетом. Я просто стараюсь быть с вами максимально честным и откровенным", – приводит слова Джошуа BoxingNews24.

В августе прошлого года Джошуа уступил Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые потерял по итогам первого поединка с украинцем в сентябре 2021 года.

Свой следующий бой Эй Джей проведет 1 апреля против американца Джермейна Франклина. Для Джошуа это будет первый поединок после двух подряд поражений от Усика.

Ранее сообщалось, что Джошуа резко отреагировал на срыв титульного боя между Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинец должен был 29 апреля биться с "Цыганским королем" за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

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