"Я бы пошел рубиться, это же война": легендарный боксер хотел бы попробовать свои силы в бою с Усиком

Джошуа нарвался на критику известного соотечественника.

Легендарный эксбоксер Леннокс Льюис оценил действия Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком, а также рассказал, как он боксировал с украинцем.

"Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан ее выполнить, должен сделать это. Вы спрашиваете, как бы я сражался с Усиком? Я пошел бы рубиться, это война!

Все зависит от тренера Джошуа и их плана на сражение. Я думаю, что в этот раз им следует выйти с планом, ведь я не понимаю, почему они говорят, что их не было. Как ты можешь обойтись без плана? Ты чемпион мира в супертяжелом весе и сражаешься с другим чемпионом. Выходи с планом на бой. Я не знаю, что это было", – заявил Льюис в эфире подкаста The Fight Is Right.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

