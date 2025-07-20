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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Я бы смог это сделать": Леннокс Льюис заявил о желании биться с Усиком

Легендарный британец считает, что одолел бы украинца, если бы выступал с ним в одной эпохе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Леннокс Льюис и Александр Усик

Леннокс Льюис и Александр Усик / © instagram.com/usykaa

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис после победы Александра Усика в реванше против Даниеля Дюбуа заявил, что хотел провести бой с украинцем.

"Это феноменально. Я хотел бы быть в этой эпохе, потому что я бы с удовольствием провел бой с ним, и я не понимаю, почему никто его не раскусил. Я бы смог это сделать.

Но да, Усик – лучший из этой эпохи. И он делает правильные вещи, он хорошо двигается, он не пропускает удары, он неуловим и его тяжело победить", – сказал Льюис в интервью iFL TV.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.

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