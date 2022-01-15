"Я бы доставил ему много проблем": непобедимый британец заявил о готовности выйти на ринг с Усиком

"Я бы доставил ему много проблем": непобедимый британец заявил о готовности выйти на ринг с Усиком

Джойс верит в свою удачу в бою с украинским боксером.

Британский боксер Джо Джойс прокомментировал предстоящий реванш между соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам бойца, фаворитом второго боя является украинский боксер.

"В первом бою Усик показал великолепное выступление. Я снова рассчитываю увидеть что-то подобное или даже еще лучшее выступление", — цитирует Джойса SecondsOut.

Джойс также высказался о возможном поединке с Усиком.

"Я создал бы Усику много проблем. Стили делают бои. Я считаю, что мой стиль хорошо подходит для того, чтобы соперничать с ним. Постоянное давление с моей стороны сделало бы бой отличным", — отметил он.

Джойс мог провести бой с Усиком, однако их встреча сорвалась, ведь украинец договорился о поединке с Джошуа за титульный пояс.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В последнем поединке, состоявшемся 24 июля, Джойс победил боксера из Камеруна Карлоса Такама.

В общей сложности британец провел 13 поединков. Во всех боях победил, 12 поединков завершил досрочно.

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