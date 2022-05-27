"Я бы тоже хотел, чтобы они победили": капитан сборной Шотландии - о предстоящем матче с Украиной

"Я бы тоже хотел, чтобы они победили": капитан сборной Шотландии - о предстоящем матче с Украиной

Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча против Украины в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

В среду, 1 июня, шотландцы встретятся с "сине-желтыми" в полуфинальном поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Менее чем за неделю до сверхважного противостояния капитан национальной команды Шотландии Эндрю Робертсон высказался о предстоящей дуэли.

28-летний защитник признался, что болел бы за украинцев, если бы команда Александра Петракова играла с кем-либо другим. Он пообещал, что шотландцы будут сочувствовать Украине до и после матча, а вот во время поединка они будут бороться за свою мечту попасть на мировое первенство.

"Когда ты смотришь на это вторжение России в Украину - это ужасно. Невозможно оставлять это без внимания, но нам нужно пытаться отвлечься от этого. Мы будем все такими же сострадательными до и после матча против Украины, но в течение этих 90 или 120 минут мы будем бороться за нашу мечту. Я не могу себе представить, через что они проходят, но мы должны быть готовы бороться, мы хотим играть на Чемпионате мира.

Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-нибудь другой соперник, то, вероятно, я бы тоже хотел, чтобы они победили. Но, к сожалению, они играют против нашей страны. И мы должны стоять на их пути. Мы знаем, что они готовы к этому, и мы тоже должны быть готовы.

Они будут переполнены эмоциями. Важно, чтобы мы устроили событие, чтобы наши фанаты создали атмосферу поддержки, такую громкую, как всегда на "Хэмпдене". Если мы сделаем это, то это подарит нам самые лучшие из возможных шансов на то, чтобы попытаться достичь нашей мечты", - сказал Робертсон в комментарии BBC.

Матч Шотландия - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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