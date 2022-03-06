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"Я бы запретил миру говорить слово "Россия": экс-капитан "Шахтера" Срна выразил поддержку Украине

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"Я бы запретил миру говорить слово "Россия": экс-капитан "Шахтера" Срна выразил поддержку Украине

ФК Шахтер

Легенда "горняков" и хорватского футбола гордится тем, что живет в Украине.

Бывший капитан, а ныне директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поддержал Украину и ее народ, продолжающий защищать свою землю от российских оккупантов.

"Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово "Россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине.

Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.

Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такую Украину, как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с такими людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и дерутся за свою страну. Все остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо", - сказал Срна в интервью программе Денисов Time.

Ранее сообщалось, что украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез из-за войны в нашей стране.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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