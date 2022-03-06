"Я бы запретил миру говорить слово "Россия": экс-капитан "Шахтера" Срна выразил поддержку Украине

Легенда "горняков" и хорватского футбола гордится тем, что живет в Украине.

Бывший капитан, а ныне директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поддержал Украину и ее народ, продолжающий защищать свою землю от российских оккупантов.

"Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово "Россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине.

Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.

Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такую Украину, как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с такими людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и дерутся за свою страну. Все остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо", - сказал Срна в интервью программе Денисов Time.

Ранее сообщалось, что украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез из-за войны в нашей стране.