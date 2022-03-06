"Я бы запретил миру говорить слово "Россия": экс-капитан "Шахтера" Срна выразил поддержку Украине

Легенда "горняков" и хорватского футбола гордится тем, что живет в Украине.
Бывший капитан, а ныне директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поддержал Украину и ее народ, продолжающий защищать свою землю от российских оккупантов.
"Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово "Россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине.
Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.
Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такую Украину, как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с такими людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и дерутся за свою страну. Все остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо", - сказал Срна в интервью программе Денисов Time.
Ранее сообщалось, что украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез из-за войны в нашей стране.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.