"Я был удивлен": тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Украины в Лиге наций

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о поражении от Украины в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Этот поединок стал дебютным для 61-летнего французского специалиста на посту наставника "дьяволов". В январе этого года он возглавил бельгийскую сборную вместо Доменико Тедеско.

Гарсия остался удивлен неутешительным развитием событий в матче с Украиной и отметил, что его команда не справилась психологически, но попытается выбраться из затруднительного положения в ответном поединке.

"Мы проанализируем этот матч, но нет сомнений, что нам нужно улучшить игру в обороне. Я ожидаю реакции от своих игроков в воскресенье. Хочу увидеть эту реакцию с первых секунд. Нам придется играть с ножом в зубах. В воскресенье мы увидим, действительно ли мы сильная команда. Предстоит много работы, в том числе и в психологическом плане. Первый матч закончился, у нас осталось 90 минут игры. Мы должны быть более последовательными и, прежде всего, играть лучше, чем во втором тайме.

Я был удивлен, потому что первый тайм не предполагал такой ситуации после перерыва. Мы были недостаточно сильны психологически. Мы должны быть командой, способной выиграть матч, даже если пропустим гол.

До перерыва мы контролировали ситуацию и забили хороший гол. Мы пропустили мяч после индивидуальной ошибки. Де Винтер получил сложный пас. Наши молодые игроки должны извлечь из этого урок. Такое случается в футболе, даже если он должен был выбить мяч. Но после этого мы не должны внезапно проигрывать единоборства и быстро пропускать второй гол", – цитирует Гарсию RTL Info.

Ранее сообщалось, что главный тренер украинской сборной Сергей Ребров прокомментировал победу над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций.

Также наставник "сине-желтых" назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

Кроме того, на успех национальной команды отреагировал экс-тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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